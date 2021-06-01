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لوكاكو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي

1
JUNE
2021
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فاز روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان بجائزة أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.
 
ونال المهاجم البلجيكي الجائزة الرسمية لأفضل لاعب بالمسابقة بعد أن سجل 24 هدفا بالدوري وقدم 11 تمريرة حاسمة ليساعد إنتر في تحقيق اللقب لأول مرة خلال 11 عاما.
 
واختير كريستيانو رونالدو أفضل مهاجم بعد أن سجل 29 هدفا في الدوري ليحصد لقب هداف المسابقة.
 
الكبار على دكة البدلاء.. والكرة الذهبية في ملعب اليورو
 
 
كما اختير دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا كأفضل لاعب تحت 23 عاما فيما نال جيانلويجي دوناروما جائزة أفضل حارس بعد أن حافظ على نظافة شباكه 14 مرة مع ميلان أما جائزة أفضل مدافع فذهبت إلى كريستيان روميرو لاعب أتلانتا.
 
ونال نيكولو باريلا جائزة أفضل لاعب وسط لينضم إلى زميله بالفريق لوكاكو في قائمة الشرف.
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