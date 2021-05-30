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تشيلسي بطلاً لدوري أبطال أوروبا

30
MAY
2021
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توج فريق تشيلسي الإنجليزي بطلاً لدوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه بعد تغلبه على مانشستر سيتي بهدف نظيف في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب "دراغاو" في بورتو البرتغالية.

أحرز هدف تشيلسي الألماني كاي هافيرتس في الدقيقة 42، وذلك بعد دقائق معدودة على إصابة زميله المدافع البرازيلي تياغو سيلفا واستبداله بالدنماركي أندرياس كريستينسن.

واخفق السيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا في نيل لقبه الأوّل في المسابقة التي خاض مباراتها النهائية للمرة الأولى في تاريخه، فيما خاض تشلسي النهائي للمرة الثالثة بعد 2008 حين خسر أمام مواطنه الآخر مانشستر يونايتد بركلات الترجيح التي أهدته اللقب الأول في تاريخه عام 2012 على حساب بايرن ميونيخ الألماني.

 
‏عذرا، لم يتمكّن مشغّل الفيديو من تحميل الملف.(‏رمز الخطأ: 101102)

وكان من المفترض أن تقام المباراة النهائية في اسطنبول لكنها نقلت الى بورتو بسبب حظر السفر بين إنكلترا وتركيا في إطار قيود فيروس كورونا.

وخلافاً لنهائي العام الماضي الذي أقيم في فقاعة لشبونة خلف أبواب موصدة وفاز به بايرن ميونيخ على باريس سان جرمان الفرنسي بنتيجة 1-صفر، أقيم نهائي السبت أمام الجماهير التي حدد عددها بـ16500 شخص، بينها 6 آلاف مشجع لكل من الفريقين.

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