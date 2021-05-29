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"تايمز": السعودية تخطط لاستضافة كأس العالم 2030

29
MAY
2021
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أفادت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الجمعة، بأن السعودية تخطط لاستضافة كأس العالم 2030، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وأنها ستتقدم بملف رسمي لاحقا للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقالت صحيفة "تايمز" البريطانية، إن السعودية تخطط لتقديم عرض للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030، ومن المنتظر أن تنافس ملف مشترك بين بريطانيا وإيرلندا على استضافة النهائيات.

وأوضحت الصحيفة أن السعودية استعانت بشركة استشارية أمريكية لوضع استراتيجية لتقدم عرض لاستضافة المونديال، ومن المثير للاهتمام أن السعودية تفكر في تقديم ملف بالاشتراك مع دولة من قارة أخرى، وربما حتى من القارة الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تفسر لماذا طلب الاتحاد السعودي لكرة القدم الأسبوع الماضي من نظيره الدولي التفكير في إقامة نهائيات بطولة كأس العالم كل عامين، حيث وافق الـ"فيفا" على دراسة جدوى بشأن ذلك الأمر.

يذكر أنه من المقرر أن تقام نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في دولة قطر، في حين ستقام نهائيات مونديال 2026 في أمريكا الشمالية، بملف مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

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