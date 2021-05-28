برشلونة يؤكد دخول مدربه كومان إلى المستشفى

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نقل الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لفريق برشلونة، أمس الخميس، إلى المستشفى، بسبب معاناته من نوبة قلق، وهو الأمر الذي أكده خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني.

وأعرب لابورتا خلال في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، عن أسفه لما حدث مع رونالد كومان، بقوله: "كومان أصابنا بالفزع بالأمس لأنه اضطر للذهاب إلى المستشفى، لكنه بخير حاليا. لقد اتصلت به".

ويعاني رونالد كومان من ضغوط شديدة في الوقت الحالي، وذلك لأنه يرغب بشدة بالاستمرار في تدريب الفريق حتى انتهاء عقده الموسم المقبل، في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن رغبة برشلونة بالتوقيع مع مدرب آخر.