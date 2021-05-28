living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إجراء عاجل من الـ"فيفا" بعد انسحاب أول منتخب من تصفيات مونديال قطر

28
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلغاء نتائج كوريا الشمالية في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، بعد انسحابها في وقت سابق من الشهر الحالي.
 
وأكد الاتحاد الآسيوي، انسحاب كوريا الشمالية في 15 مايو، وهو ما تبع قرارها بعدم المشاركة في أولمبياد طوكيو بسبب جائحة فيروس كورونا، لتصبح بذلك أول دولة تنسحب من البطولتين.
 
وكانت كوريا الشمالية في المجموعة الثامنة في تصفيات مونديال قطر، بجانب جارتها كوريا الجنوبية، ولبنان وتركمانستان، وسريلانكا.
 
وبعد إلغاء نتائج كوريا الشمالية، تتصدر كوريا الجنوبية المجموعة بسبع نقاط، متساوية مع لبنان.
 
واضطر الـ"فيفا" والاتحاد الآسيوي إلى تعديل نظام التأهل إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر.
 
وسيتأهل المتصدر من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني.
 
وتستأنف التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، اليوم الجمعة، بعد فترة توقف طويلة بسبب الجائحة، حيث تلعب اليابان ضد ميانمار.
 
وتعود مباريات المجموعة الثامنة في الخامس من يونيو المقبل، حيث يلعب المنتخب اللبناني ضد تركمانستان، فيما تلعب كوريا الجنوبية، التي تستضيف مباريات المجموعة، ضد سريلانكا.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout