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رسميا.. يوفنتوس يقيل مدربه أندريا بيرلو

28
MAY
2021
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أعلن نادي يوفنتوس، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة مدربه أندريا بيرلو.
 
وقال يوفنتوس في بيان رسمي "شكرا أندريا.. هذه هي الكلمات الأولى التي يجب علينا جميعا نطقها في نهاية هذه التجربة الخاصة التي نعيشها معا".
 
وأضاف "قبل بضعة أشهر، بدأ أندريا بيرلو، أحد رموز كرة القدم العالمية، مغامرة جديدة على مقاعد بدلاء السيدة العجوز، وكانت الأولى له كمدرب".
 
وتابع "القيام بذلك يتطلب شجاعة، خاصة في فترة تتسم بآلاف الصعوبات، حيث أن وباء كورونا أجبر العالم على إعادة اختراع القواعد الخاصة يوما بعد يوم".
 
وواصل "بيرلو بدأ للتو الخطوات الأولى، لكن سيكون لديه بلا شك مسيرة رائعة كمدرب. إنها مغامرة التحول والسعي لجلب أفكاره وتجربته كبطل على أرض الملعب إلى عالم التدريب".
 
وأكمل البيان "منذ ذلك الحين، فإن الانتصارات أكثر ما يهم في كرة القدم، دعونا نتذكرها، في غضون بضعة أشهر قصيرة، حصل يوفنتوس مع بيرلو على لقبي السوبر الإيطالي وكأس إيطاليا".
 
وأردف "كما حقق كمدرب انتصارات رائعة في أكبر الملاعب من سان سيرو إلى كامب نو".
 
واختتم "نشكر أندريا المايسترو والمدرب على كل هذا، وعلى الشجاعة والتفاني والعاطفة التي أظهرها كل يوم من القلب، ونتمنى له التوفيق في المستقبل الذي سيكون بالتأكيد رائعا".
 
وكان يوفنتوس، عين بيرلو مدربا له في الصيف الماضي بينما لم تكن لديه خبرة تدريبية سابقة.
 
وتحت قيادته، فشل الفريق في الدفاع عن اللقب المحلي واكتفي بالحصول على المركز الرابع في نهاية الموسم الحالي.
 
ويتوقع أن يعود المدرب السابق ماسيميليانو أليغري إلى النادي المنتمي لمدينة تورينو خلفا للمدرب المقال.
روسيا اليوم
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