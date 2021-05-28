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في وداع زيدان.. كلمات "مؤثرة" من لاعبي ريال مدريد

28
MAY
2021
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اختار لاعبو ريال مدريد الإسباني "كلمات مؤثرة" لتوديع مدربهم الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قرر الرحيل عن النادي الملكي.
 
وتم، الأربعاء، إعلان قرار زين الدين زيدان القاضي بالرحيل عن ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
 
ومباشرة بعد هذا الإعلان تقاطرت تدوينات نجوم ريال مدريد على حساباتهم الاجتماعية، مرفقين إياها بصور تجمعهم مع "زيزو".
 
وقال قائد الفريق، سيرجيو راموس: "ZZ لا مثيل له.. أتمنى لك الأفضل.. أنت تستحقه.. استمتع بالحياة مع عائلتك. ميرسي زيدان".
 
أما الحارس تيبو كورتوا فقال على حسابه في إنستغرام: "لقد كان شرفا لي أن يدربني مدرب أسطورة مثلك".
 
وأضاف: "أشكرك على ما علمتني إياه، على الثقة التي لطالما حظيت بها من طرفك وعلى ما فزنا به معا. أتمنى أن نلتقي مرة أخرى. أتمنى لك كل التوفيق!"
 
من جهته، كتب داني كارفاخال: "أيها المدرب، لا أملك سوى كلمات شكر على الوقت الذي كنت فيه مدربا لي.. شكرا جزيلا على التزامك وتفانيك ولجعلي لاعبا أفضل كل يوم".
 
وتابع: "شكرا لكل الطاقم الذي كان بجانبنا طوال هذه السنوات، أتمنى لكم كل التوفيق. أنا متأكد من أننا سنلتقي مرة أخرى في المستقبل".
 
رسالة رافائيل فاران كانت هي الأخرى مؤثرة، حيث قال: "منذ وصولي إلى ريال مدريد قبل 10 سنوات، وجدتك أكثر من مجرد مدرب، لقد كنت مرشدا".
 
وأضاف: "لقد ساعدتني على التطور كلاعب وكرجل. لقد تمكنت من قيادة هذا الجيل الذهبي نحو القمة".
 
وأردف قائلا: "لا يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية على كل النصائح التي قدمتها لي، داخل وخارج الملعب. شكرا مرة أخرى! حظا سعيدا وآمل أن أراك قريبا".
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