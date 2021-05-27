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تحديد موعد استقالة زيدان بشكل رسمي من تدريب ريال مدريد وهوية خليفته

27
MAY
2021
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أفادت تقارير إعلامية، بأن الفرنسي زين الدين زيدان، سيقدم استقالته من تدريب ريال مدريد بشكل رسمي خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
 
ويأتي الحديث عن استقالة زيدان، بعد موسم مخيب خرج منه الريال خالي الوفاض محليا وقاريا، إذ ودع أيضا مسابقة دوري أبطال أوروبا المتوج بلقبها 13 مرة من الدور نصف النهائي على يد تشيلسي الإنجليزي.
 
وكان الصحفي الإيطالي الموثوق بمعلوماته، فابريتسيو رومانو، أول من نشر على "تويتر" ما وصفه خبرا "حصريا" عن استقالة زيدان من منصبه، ثم نقلت الصحف الإسبانية هذه المعلومة ومن بينها "ماركا"، و"آس"، إضافة إلى إذاعة "كادينا سير".
 
 
وأشار رومانو إلى أن الإعلان الرسمي عن رحيل زيدان سيتم في الساعات أو الأيام القليلة المقبلة.
 
 
وكثر الحديث في الساعات القليلة الماضية، عن إمكانية وصول المدرب الإيطالي، ماسيميليانو أليغري، إلى النادي الملكي، في حال قرر زيدان الاستقالة من منصبه للمرة الثانية، بعد الأولى في مايو 2018 بعدما قاد الفريق إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري الأبطال وإلى لقب الدوري المحلي.
 
وكان "زيزو"، عاد إلى تدريب الريال في ولاية ثانية في 2019، وتوج بلقب الدوري الإسباني مرة ثانية في 2020، كما أحرز الكأس السوبر الإسبانية.
روسيا اليوم
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