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الـ"فيفا" يكشف بيانات مثيرة حول كرة القدم النسائية

27
MAY
2021
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أظهرت دراسة استقصائية شاملة لكرة القدم النسائية، نشرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن 70 بالمائة من أندية كرة القدم النسائية على الصعيد الدولي تتكبد خسائر مالية.
 
ووفقا لبيانات الـ"فيفا" الصادرة، يوم الأربعاء، تحقق 13 بالمائة فقط من الأندية النسائية إيرادات تزيد على مليون دولار، ويأتي أكثر من نصفها عبر صفقات الرعاية.
 
أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم، مسحا على 30 بطولة و282 ناديا، في إطار تقرير يسعى إلى تحديد أفضل السبل لتطوير الكرة النسائية.
 
يركز التقرير على الحوكمة والتمويل وإشراك المشجعين واللاعبين والقضايا الميدانية وبعض تأثيرات جائحة فيروس كورونا، كما ويعتمد على استراتيجية الفيفا العالمية لكرة القدم النسائية الصادرة عام 2018.
 
وفي السياق، قالت مديرة قسم كرة القدم النسائية بالفيفا، ساراي بارمان، إن "كرة القدم النسائية هي أكبر فرصة فردية لنمو كرة القدم اليوم. ولمواجهة هذه المحادثات، من المهم حقا أن تكون لدينا بيانات وحقائق وتحليلات حول السياق المالي والتجاري وهياكل الحوكمة، في جميع جوانب النظام البيئي لكرة القدم الاحترافية ".
 
يبلغ متوسط إيرادات الأندية في اليابان والصين أكثر من مليون دولار، بينما يبلغ المتوسط في إنجلترا 996 ألف دولار.
 
ورفضت الرابطة الوطنية لكرة القدم النسائية في الولايات المتحدة مشاركة البيانات المالية، والتي تم الإبلاغ عنها ذاتيا من قبل الأندية التي شملها الاستطلاع.
 
وبالرغم من أنه يتناول موسم (2018-2019)، فإن التقرير تضمن بعض البيانات المتعلقة بجائحة كورونا "كوفيد-19".
 
وقد ساعدت خطة الفيفا للإغاثة المالية 70 بالمائة من الدوريات و58 بالمائة من الأندية التي شملها الاستطلاع. وأقل من ربع الفرق لا يتوقع أي تداعيات مالية من الوباء، بينما يتوقع 76 بالمائة درجات متفاوتة من التأثير.
AP
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