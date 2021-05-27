لجنة ادارية جديدة لنادي البزنسون: ألان بجاني رئيساً وجورج سعيد للسر

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عقدت الهيئة العامة لنادي "البزنسون الرياضي" جمعيتها العمومية في مقر النادي بحضور غالبية الأعضاء لانتخاب لجنة ادارية جديدة لولاية سنتين .كما حضرت الأخت ماري راشد رئيسة مدرسة البزنسون(بعبدات) والرئيسة الفخرية للنادي الاخت ميرنا فرح (رئيسة مدرسة البزنسون - وادي ابو جميل).

ترأس الجلسة كبير السن عماد سماحة من غير المرشحين معلناً أن الجلسة قانونية بحضور اكثرية الثلثين مضيفاً انه وردت الى امانة السر كتب تراشيح قانونية لسبعة اعضاء لملء المقاعد السبعة ضمن اللجنة الادارية للنادي .واعلن سماحة فوزهم بالتزكية.

ثم عقد الفائزون جلسة توزيع المناصب وجاءت النتيجة كالآتي: ألان بجاني(رئيساً)، ابراهيم شلح(نائباً للرئيس) ،جورج سعيد(اميناً للسر)، ايلي بجاني(اميناً للصندوق)، انطوني الهاشم(مسؤولاً ثقافياً)، جورج غاوي(مسؤولاً رياضياً) ولوبس عازار(مسؤولاً اعلاميا).