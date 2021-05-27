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بعد مباراة ماراثونية.. فياريال يحرز لقب يوروبا ليغ لأول مرة

27
MAY
2021
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فاز فياريال الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي بركلات الترجيح 11-10، الخميس، ليتوج بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" لأول مرة في تاريخه.
 
وتُوج فياريال الإسباني بلقب المسابقة "يوروبا ليغ" بعد مباراة ماراثونية مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، انتهت بالتعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، لتحسم ركلات الترجيح النتيجة.
 
وسجل جيرارد مورينو (29) هدف فياريال، والأوروغوياني إدينسون كافاني (55) هدف مانشستر يونايتد. وجرت المباراة النهائية في مدينة دانسك البولندية أمام 9500 متفرج. 
 
وأحرز جيرونيمو رولي، حارس فياريال، ركلة الترجيح الحاسمة، وأنقذ ركلة نظيره ديفيد دي خيا، ليتوج فريقه بطلا للدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.
 
ونجا فياريال في الشوط الثاني ليمنح مدربه أوناي إيمري لقبه الرابع في البطولة، فيما استمر غياب يونايتد عن الألقاب منذ فوزه بالدوري الأوروبي في 2017.
 
وهز جيرار مورينو شباك دي خيا بعد ركلة حرة من داني باريخو ليتقدم فياريال في الدقيقة 29، لكن يونايتد أدرك التعادل عب رإدينسون كافاني الذي استغل تسديدة زميله ماركوس راشفورد التي غيرت اتجاهها في الدقيقة 55.
 
واستمر التعادل في الوقت الإضافي وبعد تسجيل كل اللاعبين ركلاتهم هز رولي شباك دي خيا قبل أن ينقذ تسديدة الحارس الإسباني.
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