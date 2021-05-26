برشلونة يضرب بقوة ويحسم 4 صفقات

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ذكرت تقارير إعلامية متطابقة، أن نادي برشلونة الإسباني، نجح في إقناع 4 لاعبين بالانضمام إليه مجانا عند فتح نافذة الانتقالات الصيفية.

وقال الصحفي الرياضي الشهير المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم،، فابريسيو رومانو، في تدوينة نشرها على حسابه في موقع "فيسبوك"، إن برشلونة قطع شوطا كبيرا في التوصل للشروط الشخصية مع 4 لاعبين، بل اتفق بالفعل مع بعضهم.

وبحسب رومانو، فقد نجح برشلونة في إنهاء صفقة المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو والمدافع الإسباني وإيريك غارسيا، اللذين ينتهي عقداهما مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل، وصفقة لاعب الوسط الهولندي جيني فينالدوم، الذي تأكد رحيله عن ليفربول بعدما تلقى رسالة وداعية من زميله المصري محمد صلاح.

وأوضح رومانو، أن اللاعب الرابع وهو الهولندي ممفيس ديباي، تلقى عرضا من برشلونة، وينتظر الفريق الكتالوني إجابة اللاعب، الذي سيصبح حرا بعد نهاية عقده مع ليون في 30 يونيو المقبل.