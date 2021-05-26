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اختتام بطولة المحافظات في كرة الطاولة لقب الشمال للقلمون والجنوب للشباب حارة صيدا

26
MAY
2021
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اختتم الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة بنجاح كبير بطولة المحافظات لفرق الرجال(درجة ثانية)   التي نظمها بمشاركة كبيرة من الأندية. 
الشمال 
 
واقيمت  بطولة الشمال على طاولات نادي شاريتيه دار النور - ضهر العين بمشاركة  عشرة  أندية وهي: القلمون – قنوبين – راسمسقا –  "كاي تي سي" أميون – المتّحد – ماونتن كلوب – اليوناني – شباب البترون – العمل الحدث – قنات وشبيبة حامات.
 
وأحرز اللقب  نادي خرّيجي مدرسة القلمون بفوزه على راسمسقا الثاني  (3/2 ) في النهائي وحلّ في المركز الثالث نادي قنات وحلّ النادي اليوناني رابعا".
أشرف على البطولة أمين سرّ اللّجنة الفنّية إيلي رحباني ولجنة الشمال.
 
في الختام سلّم  الكؤوس والميداليات على الفائزين أمين عام الإتحاد الدكتور بيار هاني  ومحاسب الإتحاد كابي عريضة ورئيس لجنة محافظة الشمال أميل جبّور ونائبه ميشال غجر وامين السر ايلي رحباني واعضاء  لجنة الشمال الدكتور محمد ياسين ونبيل قزيحة ويوسف خليل.
 
الجنوب
 
وفي السياق عينه، أقامت لجنة محافظة الجنوب بطولة محافظة الجنوب للرجال في "قاعة الرئيس نبيه بري الرياضية" في الصرفند بحضور رئيس الاتحاد جورج كوبلي وعضو الاتحاد الحاج ناجي حلال ورئيس بلدية الصرفند المهندس  علي خليفة(نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة)   ورئيس لجنة محافظة الجنوب حسن الزين وأعضاء اللجنة. 
افتتحت البطولة بالنشيد الوطني اللبناني وقد القى رئيس الاتحاد كلمة مقتضبة رحب فيها بالفرق المشاركة واشاد بحسن التنظيم والالتزام بقوانين اجراءات الوقاية من فيروس "كورونا" المستجد. 
شارك في البطولة تسعة اندية وهي : الشباب الرياضي حارة صيدا - المعني صيدا - الرياضي الصرفند - عبرا الثقافي - الثقافي الرياضي روم - منارة جبل عامل المروانية - الرياضي صور - أجيالنا الصرفند - شمران الرياضي. 
وجاءت النتائج على الشكل التالي: 
- المركز الأول نادي الشباب الرياضي حارة صيدا
-المركز الثاني نادي المعني صيدا
-المركز الثالث نادي منارة جبل عامل المروانية
-المركز الرابع نادي عبرا الثقافي
اشرف على البطولة عضو اللجنة الفنيه ربيع حيدر والحكم العام غدير سبيتي. 
 وفي الختام سلم أمين سر اللجنة نور الدين الهبش ميداليات المركز الثالث وسلم نائب رئيس اللجنة كريستيان الحداد ميداليات المركز الثاني كما سلم رئيس بلدية الصرفند المهندس خليفة ميداليات المركز الأول .وفي النهاية سلم رئيس اللجنة حسن الزين كأس البطولة  الى فريق نادي الشباب الرياضي (حارة صيدا).
 
 
 
 
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