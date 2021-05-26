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رسميا.. فليك مدربا لمنتخب ألمانيا

26
MAY
2021
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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، أن مدرب بايرن ميونيخ، هانزي فليك، وقع عقدا لتدريب منتخب بلاده.
 
ووقع فليك مع الاتحاد الألماني عقدا يمتد ثلاثة أعوام، مباشرة بعد نهائيات كأس أوروبا 2020 المؤجلة بسبب فيروس كورونا، والمقررة في الفترة بين 11 يونيو و11 يوليو المقبلين.
 
وقال الاتحاد في بيان: "هانزي فليك سيكون المدرب الجديد للمنتخب الوطني. وقع المدرب البالغ من العمر 56 عاما اليوم عقدا في مقر الاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت-سور-لوماين حتى عام 2024 والذي يتضمن أيضا فترة إقامة البطولة الأوروبية على أرضنا".
 
وسيخلف فليك المدرب الحالي خواكيم لوف، الذي ستنتهي مهمته بعد انتهاء بطولة كأس أوروبا المقبلة فورا.
 
وعمل فليك كمساعد لمدرب المنتخب الألماني لمدة 8 أعوام، بين عام 2006 و2014، قبل أن يتوجه لتدريب بايرن ميونيخ ويقوده للفوز بدوري أبطال أوروبا.
 
وبعقده الجديد، سيشرف فليك على رحلة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2022 في قطر، ثم في كأس أوروبا 2024 التي ستقام في ألمانيا.
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