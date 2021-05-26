سلة: بيروت يتوّج بلقب بطولة الجالية اللبنانية بالامارات

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اختتمت " سبورتس مانيا - دبي" النسخة الاولى لبطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة بمشاركة ثمانية فرق وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي والاتحاد الاماراتي في كرة السلة.

اقيمت المباراة النهائية على أرض ملعب نادي الوصل الرياضي وكانت متقاربة وحماسية حيث تمكن فريق بيروت من الفوز في المباراة في الثواني الاخيرة على فريق بيبلوس بنتيجة( ٨٣ – ٨٠).

أظهر الفريقان مستوى جيد وروح رياضية عالية وحصل الفائز على جائزة مالية بقيمة ١٠،٠٠٠ درهم وقسائم شرائية من "ديكاتلون" بقيمة ١٠،٠٠٠ درهم.

حضر المباراة نجوم من الوسط الرياضي على رأسهم قائد منتخب لبنان السابق فادي الخطيب، المحلل الرياضي في قناة دبي الرياضية أشرف سمارة، صاحب شركة "هاي فايف" باهي رفاعي، مدير شركة " سبورتس 360" بسّام نوفل، و

لاعبة كرة السلة اللبنانية السابقة لودي جعجع.

وفي الختام، وزعت الكؤوس والميداليات على الفريق الفائز والوصيف ووزعت الجوائز الفردية على الشكل التالي:

- أفضل لاعب في البطولة جوني نمر من فريق بيروت.

- أفضل مسجل لاعب بيبلوس رواد رحمة.

- أفضل لاعب في المباراة النهائية لاعب فريق بيروت طارق خرسان.

- أفضل مسجل رميات ثلاثية ميشال حكيم من فريق زحلة.

- أفضل ملتقط كرات وبلوك شوت لاعب بيبلوس ويل بشارة.

- أفضل متابع أحمد طرطوسي من فريق بيبلوس.

- أفضل سارق كرات جوني نمر من فريق بيروت.

- أفضل روح رياضية فريق صور.

- أفضل مدافع لاعب بيروت ألبرت زينون.