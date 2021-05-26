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العاب قوى: رقم قياسي لمارك انطوني ابراهيم في ال400 م حواجز (تحت ال20 سنة)

26
MAY
2021
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تابع الإتحاد اللبناني لألعاب القوى تنفيذ روزنامة نشاطاته للعام الجاري حيث نظّم  لقاءاً جديداً  بألعاب القوى على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية – بيروت  بحضور رئيس الاتحاد رولان سعادة وأعضاء الهيئة الإدارية للإتحاد. وخلال المسابقة ، تمّ إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والصحية للحماية من وباء "كورونا"، بحيث منع تواجد الجمهور على المدرجات وإقتصر الحضور فقط على اللاعبين واللاعبات المشاركين مع المدربين الخاصين بهم.
وقد تمّ تسجيل رقم قياسي وطني جديد في سباق 400 م حواجز (تحت الـ 20 سنة) للاعب مارك أنطوني إبراهيم  من نادي الأنطوني الرياضي، حيث سجّل  53.82 ث (الرقم السابق 53.93 ث للاعب نفسه). 
النتائج
 
وأتت النتائج على الشكل التالي:
*رمي القرص 2 كغ  – رجال 
-المركز الأول - رامي منصور  -   الجيش اللبناني:    45.90 متراً
 
* الوثب الطويل – سيدات 
-المركز الأول    -    كريستال صانع -   بلو ستارز :    5.66 م  
-المركز الثاني   -    يارا حطيط   -     بلو ستارز  :  4.65 م 
-المركز الثالث   -    ماريز نصور - بلو ستارز  :    4.36 م 
 
* 400 م حواجز–رجال 
-المركز الأول - مارك أنطوني إبراهيم  -  الأنطوني: 53.82 ثانية (رقم قياسي جديد لفئة تحت 20 سنة)
المركزالثاني -     أيمن كبيدات   -     الجيش اللبناني:    57.85 ث 
المركز الثالث -     حسين الحسيني -   انتر ليبانون:    59.40 ث 
 
* 100 م–سيدات 
-المركز الأول -لين غزاوي -  الجمهور :  13.19 ث 
-المركز الثاني -  يارا عريضي - الجمهور :  14.00 ث 
-المركز الثالث   -   ماريا نصار  - الجمهور:  14.20 ث 
 
* 100 م– رجال 
-المركز الأول - جاد خوري-  بلو ستارز:  11.06 ث 
-المركز الثاني  - حسن صلح - الجيش اللبناني:  11.20 ث 
-المركز الثالث -    حمزة حسن - الجيش اللبناني:  11.39 ث 
 
* رمي الرمح – رجال  800غ 
-المركز الأول -  نبيل الأكومي -  الجيش اللبناني:  59.15 م
 
* 1000 م– رجال 
المركز الأول  -    بيتر خوري-  انتر ليبانون:   2:25.53 د 
المركز الثاني   -    علي مرتضى- انتر ليبانون: 2:26.98 د
المركز الثالث   - كمال الأحمد - الجيش اللبناني : 2:27.85 د 
* 800 م–سيدات 
-المركز الأول- جنى ترمس-  انتر ليبانون: 2:36.83 د
-المركز الثاني-      تالا فاخوري -  انتر ليبانون:  2:39.41 د 
-المركز الثالث   -   ميا ملاك  - الجمهور   2:42.04 د 
 
* الوثب الطويل - رجال 
-المركز الأول -  رونالد كساب – الجمهور:  6.57 م  
-المركز الثاني -  رأفت مطر -الجيش اللبناني : 6.51 م  
-المركز الثالث  -   علي موسى - القلعة : 6.19 م 
 
* 400 م–رجال –نهائي 
-المركز الأول-  محمد مرتضى -  انتر ليبانون:  48.20 ث 
-المركز الثاني -  مارك أنطوني إبراهيم – الأنطوني:  49.00 ث 
-المركز الثالث -  حسين زعيتر - الجيش اللبناني:  50.00 ث 
* 3000 م موانع–سيدات  
-المركز الأول - لؤى زعرور - انتر ليبانون :12:05.79  د 
 
* 3000 م  موانع– رجال  
-المركز الأول -محمد كدوح-  الجيش اللبناني:  10:02.60 د 
-المركز الثاني -   زكريا حروكي-  ليتز ران:    11:10.39 د 
 
* 200 م – سيدات  
-المركز الأول - لين غزاوي -  الجمهور:  27.23 ث
-المركز الثاني -  يارا عريضي-  الجمهور:  28.84 ث 
-المركز الثالث  -   ماريا نصار – الجمهور:   29.31 ث 
 
* 200 م – رجال  
-المركز الأول - كيفن عون -  الجمهور:    23.27 ث 
-المركز الثاني  -  علي هاشم -  الجمهور:  23.95 ث 
-المركز الثالث  -  كيفن أرتون -   الجمهور:  24.62 ث 
*  سباق 5000 م – رجال 
-المركز الأول - سمير سلمان - ليتز ران :  15:57.51 د
-المركز الثاني -  شربل سجعان -  ليتز ران:  15:58.67 د 
-المركز الثالث -   درويش حديد -  الجيش اللبناني:  16:33.23 د 
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