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غوارديولا يفوز بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

25
MAY
2021
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اختارت رابطة المدربين في الدوري الإنجليزي، مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، مدرب العام للمرة الثانية في غضون أربعة أعوام بعدما أعاد فريقه إلى قمة الدوري الممتاز.
 
وأشاد مدرب مانشستر يونايتد السابق، "السير" أليكس فيرغسون، الذي أعلن عن اسم الفائز بالجائزة التي تحمل اسمه، بصفات نظيره الإسباني وحيا "النجاح الملفت" في استعادة لقب الدوري، ووصول "السيتي" إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث سيخوض مواجهة إنجليزية خالصة أمام مواطنه تشلسي يوم السبت المقبل.
 
وقال فيرغسون لقناة "سكاي سبورت" ناقلة الحفل: "حافظت (غوارديولا) دائما على تواضعك وبقيت عمليا. أحسنت وتستحق ذلك".
 
من ناحيته، اعتبر غوارديولا أن الدوري الإنجليزي هو "الأقوى، ومن بعيد"، في إشارة إلى مسيرته التدريبية في بطولتي إسبانيا مع برشلونة، وألمانيا مع بايرن ميونخ.
 
وخلف غوارديولا، مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب في سجل الفائزين.
روسيا اليوم
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