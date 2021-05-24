ATCL نظّم سباق السرعة لمركبات الدفع الرباعي

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الألقاب لكميل تنوري وبيار رزق ومارك شدياق

أحرز كميل تنوري لقب فئة مركبات الدفع الرباعي وبيار رزق لقب فئة ال"يو.تي. في "(توربو) ومارك شدياق لقب فئة ال"يوتي في"(العادية ) لـ"السباق الأول للسرعة لمركبات الدفع الرباعي 4x4)) في لبنان "الذي نظّمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة في عيون السيمان(كفردبيان) برعاية اطارات "لينغ لونغ".

شارك في المسابقة ، التي اتخذ خلالها النادي المنظّم اجراءات الوقاية من وباء "كورونا" كعادته ، 13 مركبة في جميع الفئات .وتضمّنت المسابقة طلعتين رسميتين وتمّ اعتماد افضل وقت مسجّل في الطلعتين لاعلان النتائج النهائية للفائزين.وفي ما يلي النتائج:

*فئة مركبات الدفع الرباعي:

1- كميل تنوري على جيب شيروكي:10.14.84 دقيقة

2- طارق عاقوري على جيب شيروكي:10.35.85د

3- طوني جلبوط على جيب شيروكي:10.37.84 د

*فئة ال"يو. تي. في"(توربو):

1- بيار رزق على بي. ار. بي مافريك(توربو):9.37.50د

2- طوني عازار على بي. آر. بي مافريك(توربو) :9.58.52د

3- ميشال هنري نجيم على بولاريس ار. زد. أر(توربو) :10.41.48 د

*فئة ال"يو. تي. في"(العادية):

1- مارك شدياق على ياماها واي اكس زد 1000 :10.40.63د

وفي الختام، أقيم حفل تتويج الفائزين من قبل ممثل بلدية كفردبيان وهيب سلامة ورئيس مصلحة الرياضة في النادي المنظّم ومدير السباق كابي كريكر ورئيس لجنة الحكام روي مكرزل.وتسلّم سلامة درعاً تذكارياً من كريكر،باسم النادي المنظّم الى بلدية كفردبيان ، عربون شكر وتقدير.