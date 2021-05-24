التصفيات الأولمبية في التايكواندو: ميدالية برونزية لليتيسيا عون

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ظريفة: المواجهة ستجدّد في حزيران

أحرزت ليتيسيا عون ميدالية برونزية في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو(اليابان) الصيف المقبل في التصفيات التي جرت في العاصمة الأردنية عمّان.

وفي التفاصيل، شارك لبنان في التصفيات ببعثة مؤلفة من رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة(رئيساً)،رالف حرب(مديراً للمنتخبات الوطنية)،مارك أراكيلوس(مدرباً)،باتريك شويري(معالجاً فيزيائياً)،فاليريا جليكيان(عضو اللجنة الاعلامية في الاتحاد ) واللاعبين مارك خليفة ( تحت الـ٥٨ كلغ)،راي الراعي (فوق الـ٨٠ كلغ)،مارييلا بو حبيب (تحت ال٤٩ كلغ) وليتيسيا عون (تحت الـ٥٧ كلغ).

وتأهل لبنان الى الدور الحاسم والمؤهل الى الاولمبياد عبر ليتيسيا عون(تحت ال57 كلغ) وراي الراعي(فوق ال80 كلغ) ونجحت عون في احتلال المركز الثالث وبالتالي احراز الميدالية البرونزية بعدما خاضت اربع مباريات بينما لم يحالف الحظ الراعي في الأدوار الحاسمة .فعون خسرت امام لاعبة صينية بينما خسر الراعي امام لاعب تايواني .ولم تخوّل الميدالية البرونزية اللاعبة عون من التأهل الى دورة الالعاب الاولمبية لكن في حال تعذر مشاركة اللاعبتين الاولى والثانية في الأولمبياد المقبل فعندها ستتأهل عون مباشرة الى الاستحقاق الدولي الكبير .

واللافت انه وفي الدور ربع النهائي ،فازت ليتيسيا عون على اللاعبة الفيليبينية بولين لوبيز وهي بطلة دورة الألعاب الآسيوية والمرشحة الأبرز للتأهل الى الاولمبياد بنتيجة كبيرة (21-10) .

كما ان اللاعبين اللبنانيين اجتازوا مراحل التصفيات وتقدموا فيها ولم يخسروا في الأدوار الأولى.

وبرهن لاعبو وطن الارز عن مقدرة عالية في مقارعة اللاعبين الآسيويين الذين يتمتعون بمستوى رفيع بمواكبة من رئيس الاتحاد اللبناني الدكتور حبيب ظريفة الذي تابع لحظة بلحظة اللاعبين ان في التدريبات ام خلال المباريات.واوضح الدكتور ظريفة"لعبة التايكواندو اللبنانية بات يحسب لها الحساب على الصعيد العالمي وباتت بمستوى الفرق الكبيرة التي تملك مستوى رفيع وبالتالي فان اي خسارة ستكون امام فرق قوية كما ان الفوز سيكون على فرق قوية ايضاً .وستجدّد المواجهة خلال بطولة آسيا للرجال والسيدات وخلال بطولة بيروت المفتوحة اللتين ستقامان على ملعب مجمّع نهاد نوفل في ذوق مكايل ولاعبو ولاعبات وطن الأرز سيكونوا جاهزين للمنافسة من جديد على المراكز الاولى في بطولة آسيا التي تقام للمرة الأولى في لبنان وفي بطولة بيروت المفتوحة بنسختها الثالثة في حزيران المقبل.وفي الختام اريد أن انوّه بجميع افراد البعثة الذين كانوا يتمتعون بمسؤولية كبيرة وبروح وطنية عالية ".