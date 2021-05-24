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بطولة المحافظات في كرة الطاولة لقب جبل لبنان لغزير وبيروت لـ 1875

24
MAY
2021
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أحرز نادي غزير لقب بطولة محافظة جبل لبنان ونادي 1875 لقب بطولة محافظة بيروت ضمن بطولة المحافظات التي ينظمها الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة بنجاح . 
 
جبل لبنان
 
وفي التفاصيل،استضاف نادي المون لاسال (عين سعاده ) الأدوار النهائية لبطولة جبل لبنان لفرق الرجال (درجة الثانية) بعدما تأهل  إلى هذا الدور ثمانية أندية وهي: غزير الرياضي ، الأدب والرياضة كفرشيما ، الرياضي بعبدا ، هومنتمن جونية ، هومنتمن أنطلياس ،الشبيبة العاملة فرن الشباك ،دينامو الحديث فرن الشباك وبيبلوس جبيل. 
وقد احرز  اللّقب نادي غزير الرياضي بعد تغلّبه في النهائي على هومنتمن جونية (3-0)  . وحلّ ثالثا" الأدب والرياضة كفرشيما بعد فوزه على الشبيبة العاملة فرن الشباك (3-1).
في الختام توّج رئيس الإتحاد جورج كوبلي ورئيس لجنة جبل لبنان سمير خيّاط الفرق الفائزة.
أشرف على البطولة رئيس اللّجنة الفنّية فادي القسيس والحكم العام عماد مرعب ولجنة جبل لبنان.وبذلك تأهلت اندية  غزير وهومنتمن(جونية) والأدب والرياضة(كفرشيما) الى نهائيات بطولة لبنان للدرجة الثانية.
بيروت
وعلى صعيد بطولة محافظة بيروت، نظّم  الاتحاد ممثلاً  برئيس  نواة لجنة محافظة بيروت للعبة   نبيل السطوحي وأعضاء اللجنة رينيه دكاش و محمد رحال  بطولة بيروت على طاولات النادي الرياضي - المنارة   بحضور رئيس الاتحاد جورج كوبلي  ونائب رئيس الاتحاد  الدكتور  عادل دمج وأمين الصندوق  المحامي  وائل نور الدين و عضو الاتحاد   وسام شيري. وقد القى دمج كلمة ترحيب بالحاضرين وبالمشاركين واعداً بمزيد من النشاطات في المستقبل . شارك في هذه البطولة سبعة أندية وهي : نادي الرفاه  الرياضي ،نادي هومنمن بيروت ،نادي العهد ،نادي نقابة المحامين ،نادي القلب الاقدس - الجميزة  ،نادي  ١٨٧٥ ونادي الشباب بيروت. وجاءت الترتيب النهائي   على الشكل  التالي  :  1 -  نادي ١٨٧٥ الرياضي    ٢ -  نادي العهد الرياضي   ٣ - نادي الشباب الرياضي.   وفي ختام البطولة سلم الدكتور دمج والسطوحي  كأس البطولة الى الفريق الفائز ووزعت الميداليات على الفرق الثلاثة الأولى من قبل اعضاء لجنة محافظة بيروت.وتأهل نادي 1875 الى نهائيات بطولة لبنان للدرحة الثانية.
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