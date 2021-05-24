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ليل يتوج بلقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ 2011

24
MAY
2021
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توج ليل بلقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم لأول مرة منذ 2011 بعد انتصاره 2-1 على أنجيه في الجولة الأخيرة ليصبح الفريق الثاني الذي يكسر هيمنة باريس سان جيرمان منذ 2013.
 
وافتتح جوناتان ديفيد التسجيل ثم هز بوراك يلماظ الشباك من ركلة جزاء ليرتفع رصيد فريق المدرب كريستوف جالتييه إلى 83 نقطة متقدما بنقطة واحدة على باريس سان جيرمان، الفائز بسبعة من ثمانية ألقاب قبل هذا الموسم، الذي تغلب 2-صفر مضيفه بريست.
 
وضمن موناكو المركز الثالث برصيد 78 نقطة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا رغم تعادله بدون أهداف مع مضيفه لانس إذ استفاد من خسارة أولمبيك ليون على أرضه 3-2 أمام نيس. وأنهى ليون الموسم في المركز الرابع وله 76 نقطة.
 
وتعادل أولمبيك مرسيليا 1-1 مع مضيفه ميتز بعد احتساب الحكم ركلتي جزاء في الدقيقتين السابعة و14 من الوقت بدل الضائع.
 
واحتل مرسيليا المركز الخامس برصيد 59 نقطة ليتأهل إلى الدوري الأوروبي فيما ضمن ستاد رين سادس الترتيب مكانه في دوري الاتحاد الأوروبي الجديد (كونفرانس) بعد تغلبه 2-صفر على نيم.
 
وأنهى نانت الموسم في المركز 18 عقب خسارته 2-1 أمام مونبلييه ليخوض الملحق ضد تولوز فيما هبط نيم وديجون إلى الدرجة الثاني.
 
وترقى تروا وكليرمون إلى دوري الأضواء.
 
وتوجهت كل الأنظار إلى مباراة ليل في ملعب أنجيه إذ لم يكن يفيد الفريق القادم من الشمال سوى الفوز لحصد اللقب إذ انتصر باريس سان جيرمان على بريست.
 
وحسم ليل المواجهة في الشوط الأول بفضل ثنائية ديفيد ويلماظ.
 
وقلص أنجيلو فوليني الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع لصاحب الأرض.
 
وعانى باريس سان جيرمان أمام بريست وكان محظوظا بإنهاء الشوط الأول متقدما بهدف رومان فافر بالخطأ في مرماه بعد ركلة ركنية نفذها أنخيل دي ماريا عقب إهدار نيمار ركلة جزاء.
 
وأضاف مبابي الهدف الثاني بعد الاستراحة بعد هجمة مرتدة سريعة لينهي الموسم في صدارة هدافي المسابقة برصيد 27 هدفا.
 
وأتى أسلوب لعب ليل المنظم والفعال ثماره في نهاية موسم مثير بفضل نجاح الثلاثي التركي زكي جليك ويوسف يازجي ويلماظ.
 
وانتزع فريق المدرب جالتييه، الذي كان يتأخر بخمس نقاط عن باريس سان جيرمان بعد أول عشر جولات، الصدارة قبل سبع مباريات من النهاية عندما منحه ديفيد الفوز 1-صفر في ملعب بارك دي برينس.
 
وأحيا تعادل ليل مع ضيفه سانت إيتيين الأسبوع الماضي آمال باريس سان جيرمان.
 
لكن ليل، الذي حافظ على مكانه بين أول ثلاثة مراكز منذ الجولة الخامسة، قطف ثمار حفاظه على مستواه.
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