يوفنتوس يسحق بولونيا ليحجز مكانه في دوري الأبطال

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أنهى يوفنتوس الموسم في المربع الذهبي بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد أن فاز النادي القادم من تورينو 4-1 على بولونيا بينما سارت النتائج الأخرى في صالحه.

وتفوق يوفنتوس بقيادة مدربه أندريا بيرلو بنقطة واحدة على نابولي في المركز الرابع عقب اكتفاء فريق المدرب جينارو جاتوسو بالتعادل 1-1 مع إيلاس فيرونا فريق وسط الجدول.

وجلس كريستيانو رونالدو متصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي على مقاعد البدلاء على نحو مفاجئ في المباراة الحاسمة، لكن يوفنتوس بدأ بقوة في غيابه ووضعه فيدريكو كييزا في المقدمة بعد خمس دقائق.

وهز ألفارو موراتا وأدريان رابيو الشباك قبل الاستراحة ليتقدم يوفنتوس بفارق مريح وضاعف موراتا حصيلته في بداية الشوط الثاني قبل أن يقلص ريكاردو أورسوليني الفارق لبولونيا في الدقائق الأخيرة.

وأبلغ جيورجيو كيليني مدافع يوفنتوس منصة دازون "لم يكن لدينا ما نخسره، لم يكن لدينا ما نفكر فيه أكثر من الفرق التي كان الأمر في أيديها.

"قبل أسبوعين بدا من المستحيل الوصول إلى المركز الرابع بعد الخسارة أمام ميلان".

وأضاف "إذا كان لدينا دائما هذه العقلية، كنا سنقاتل من أجل أهداف أخرى، لكن لا يمكن أن نشعر بالندم لأن إنتر استحق الفوز باللقب".

والتف لاعبو يوفنتوس حول شاشة خارج الملعب لمشاهدة الدقائق الأخيرة من مباراة نابولي ضد فيرونا واحتفلوا في سعادة عندما انطلقت صفارة النهاية في نابولي ليضمن فريق بيرلو مكانه في المربع الذهبي.

وكان الموسم مخيبا للآمال بالنسبة ليوفنتوس، الذي أحرز تسعة ألقاب متتالية في الدوري قبل الموسم الحالي، ولكنه أنهاه بقوة بعد فوزه على أتلانتا في نهائي كأس إيطاليا يوم الأربعاء الماضي قبل أن يتفوق بسهولة على بولونيا صاحب المركز 12 الذي لم يكن لديه حافز كبير يلعب من أجله.

وارتدت تسديدة رابيو من العارضة في الدقائق الأولى لكن كييزا تابع الكرة إلى الشباك، وصنع باولو ديبالا الهدف الثاني لموراتا بعد انطلاقة رائعة بالكرة وتمريرة ذكية تركت المهاجم الإسباني أمام لمسة بسيطة بالرأس محرزا الهدف الثاني.

وانزلق رابيو ليضيف هدف يوفنتوس الثالث قبل الاستراحة وجعل موراتا النتيجة 4-صفر في بداية الشوط الثاني قبل أن يسجل أورسوليني الهدف الوحيد لأصحاب الأرض قرب النهاية.