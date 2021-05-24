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أغويرو ينهي مشواره مع سيتي بثنائية في احتفال بالتتويج باللقب

24
MAY
2021
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ودع سيرجيو أغويرو فريقه مانشستر سيتي بطريقة رائعة بعد أن سجل ثنائية بعد نزوله بديلا في آخر مباراة له مع النادي ليحتفل باللقب بفوز ساحق 5-صفر على إيفرتون على ملعب الاتحاد.
 
وبدأ أغويرو المباراة على مقعد البدلاء بعدما اختار بيب غوارديولا تشكيلة أساسية قوية بشكل مفاجئ رغم أنه سيخوض نهائي دوري الأبطال الأسبوع المقبل لكن اللاعب الأرجنتيني تألق لينهي إيفرتون الموسم في المركز العاشر.
 
وقدم سيتي، الذي توج بالفعل باللقب، عرضا قويا وتقدم كيفن دي بروين بهدف في الدقيقة 11 قبل أن يجعل غابرييل جيسوس النتيجة 2-صفر بعد ثلاث دقائق أخرى.
 
ولاحت فرصة لإيفرتون للعودة في اللقاء في الدقيقة 37 بعد أن تسبب روبن دياز في ركلة جزاء بعد مخالفة ضد ريتشارليسون لكن جيلفي سيجورسون أهدرها بعدما تصدى لها إيدرسون حارس سيتي.
 
وبعد الاستراحة سجل فيل فودن الهدف الثالث في الدقيقة 53 قبل أن يخطف أغويرو الأضواء.
 
وجاء هدفه الأول بعد عمل رائع في الدقيقة 71 قبل أن يسجل الهدف الشخصي الثاني بضربة رأس قوية ليتوج سيتي ليلة رائعة وينهي البطولة برصيد 86 نقطة متفوقا بفارق 12 نقطة على أقرب مطارديه.
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