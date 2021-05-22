سباق السرعة لمركبات الدفع الرباعي: اقفال باب التسجيل على 13 مشارك

ستشارك 13 مركبة رباعية في "السباق الأول لمركبات الدفع الرباعي 4x4)) للسرعة في لبنان "
LingLong 1st 4x4 Speed of Lebanon” “ الذي سينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة الأحد الواقع فيه 23 ايار الجاري في عيون السيمان(كفردبيان) برعاية اطارات "لينغ لونغ".وفي ما يلي اسماء السائقين ومركباتهم بعد اقفال باب التسجيل:
1-كميل تنوري على جيب شيروكي
2-بيار رزق على بي. ار. بي مافريك(توربو)
3-جورج زيادة على جيب شيروكي
4-مارك شدياق على ياماها واي اكس زد 1000
5-طارق عاقوري على جيب شيروكي
6-جورج حكيّم على بي. ار. بي. مافريك
7-طوني جلبوط على جيب شيروكي
8-مازن حريز على سي. اف. موتو 1000
9-عامر زود على جيب شيروكي
10-ميشال هنري نجيم على بولاريس ار. زد. أر(توربو)
11-رشيد نعنعي على رانج روفر
12-طوني عازار على بي. آر. بي مافريك(توربو)
13-...................................
14-سليمان خطار على مرسيدس بنز 230 جاي