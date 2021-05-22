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بعد انفصال دام 12 عاما.. رونالدو في طريقه لبيته القديم

22
MAY
2021
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يبدو أن طرق البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي قد تلتقي من جديد بعد انفصال دام نحو 12 عاما.

 

وأطلع نادي مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو على اهتمامه بالتعاقد معه من جديد، خلال الفترة المقبلة.

وتحدث النرويجي أولي غونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، مع رونالدو وكشف له عن مشروع النادي وكم أنه من المهم عودة اللاعب من جديد إلى بيته السابق.

ويبدو أن حلم جماهير مانشستر يونايتد برؤية كريستيانو رونالدو بقميص فريقهم، بات قريبًا لكي يصبح حقيقة.

ورغم ذلك لن يحسم كريستيانو رونالدو قراره، إلا بعد مشاهدة ما إذا كان سيحتل يوفنتوس مركزًا مؤهلًا إلى النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا أم لا.

وفي حالة تأهل يوفنتوس إلى النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا فإن رونالدو قد يستمر في تورينو حتى صيف 2022 (نهاية عقده)، ولكن في حالة عدم تأهله فإن البرتغالي سيغادر السيدة العجوز بنسبة كبيرة.

وبغض النظر عما سيحدث في موسم يوفنتوس، فإن خيار مشاهدة رونالدو بقميص مانشستر يونايتد الموسم المقبل هو الأقرب من بين جميع الخيارات المطروحة.

 
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