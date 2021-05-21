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"الأجمل على الإطلاق".. ليفربول يكشف قميصه الجديد

21
MAY
2021
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قبل أيام من آخر مباريات الفريق في الموسم، كشف ليفربول الإنجليزي عن قميصه الجديد للموسم المقبل 2020-2021، فيما تضمن "الإعلان الجديد" مفاجأة واحدة.
وسيرتي ليفربول قمصانا من إنتاج شركة "نايكي" الأميركية الشهيرة، التي تحول إليها من شركة "نيو بالانس" قبل أعوام.
 
واختار حساب "الريدز" عددا من اللاعبين للكشف عن القميص الجديد بينهم محمد صلاح، وساديو ماني، وفان دايك، وآندي روبرتسون.
 
ويشير اختيار اللاعب المصري تحديدا إلى إمكانية استمراره مع ليفربول الموسم المقبل، رغم تقارير وشائعات عديدة عن إمكانية رحيله بعد نهاية الموسم سواء إلى الدوري الإسباني أو صوب باريس سان جرمان الفرنسي.
 
وكشف حساب ليفربول على "فيسبوك" أن الفريق سيظهر بالقميص الجديد من نايكي لأول مرة في مباراة كريستال بالاس في الجولة الأخيرة من الدوري الممتاز الأحد المُقبل، وهي المباراة الحاسمة في اقتناص المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
 
واعتبر حساب ليفربول أن القميص الجديد هو "الأجمل على الإطلاق" وقال إنه مستوحى من القميص الأحمر بالكامل للريدز في ستينيات القرن الماضي، فيما بدا مفاجأة لعشاقه.
 
 كما أشار إلى أن اللاعب أندي روبرتسون يظهر متألقا بالقميص الجديد.
 
ونجح ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، في الوقت المناسب تماما، في التقدم للمركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه 3-صفر على مضيفه بيرنلي، الأربعاء، ليتخطى ليستر سيتي بفارق الأهداف قبل جولة واحدة من نهاية "البريميرليغ".
 
وبهذا الانتصار رفع ليفربول رصيده إلى 66 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على ليستر سيتي الخامس، بينما يحتل تشلسي المركز الثالث برصيد 67 نقطة.
 
ويواجه فريق المدرب يورغن كلوب منافسه كريستال بالاس في آنفيلد، الأحد، بينما يلعب تشلسي مع مضيفه أستون فيلا ويستضيف ليستر سيتي منافسه توتنهام، أي أن المنافسة الثلاثية على مقعدي دوري الأبطال الأخيرين ستبقى قائمة حتى الدقيقة الأخيرة من الموسم الذي حسمه مانشستر سيتي قبل أيام، فيما ضمن مانشستر يونايتد المركز الثاني. 
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