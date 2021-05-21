living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بطل المصارعة المصري "كيشو"... هل يحرز الميدالية في طوكيو؟

21
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يعد المصري محمد إبراهيم "كيشو" واحدا من الأفضل في العالم بالمصارعة، حيث يصنف الرابع على العالم في وزن 67 كيلو غراما برصيد 38 نقطة، وقد حقق عددا كبيرا من الألقاب الإفريقية والعالمية، ويجري الرهان عليه من مصر ليحرز ميدالية بدورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو.
لقب كيشو
 
ويقول محمد كيشو لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن سبب تلقيبه بكيشو يرجع إلى عبارة "كش مات" أو "كش ملك" المعروفة في لعبة الشطرنج والتي تعني "تهديد الملك وضرورة تحريكه قبل القضاء عليه وإنهاء اللعبة"، مشيرا إلى أنه اشتهر بهذا اللقب لأن معظم المباريات التي يخوضها تنتهي بلمس الأكتاف وعدم التكافؤ الفني.
 
أول مصري وعربي
 
وحول التأهل إلى أوليمبياد طوكيو، يقول كيشو: "مشوار التأهل كان صعبا، إذ خضت بطولة العالم للكبار عام 2019 وكانت أول مشاركة لي في بطولة بهذا الحجم، ولعبت 6 مباريات حققت الفوز في 4 منها".
 
وتابع: "تأهلت إلى أوليمبياد طوكيو لأصبح أول مصري وعربي وإفريقي يتأهل من خلال بطولة العالم، التي كانت كل المباريات فيها صعبة للغاية".
 
الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو
 
وحول استعداده لأوليمبياد طوكيو، قال: "بعد توقف المعسكرات الخارجية والبطولات بسبب جائحة كورونا تم توفير الدعم لإكمال الاستعدادات داخل مصر، وكنت أتمرن فى هذه الفترة دون توقف.. ثم سافرت لمعسكر فى دولة المجر في يناير الماضي".
 
وأضاف: "حاليا أتواجد في مصر لاستكمال الخطة التدريبية والمشاركة في معسكرات أخرى وبطولات قبل طوكيو"، مؤكدا دعم وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية له.
 
تاريخ مرصع بالذهب
 
وتابع كيشو حدبثه إلى موقع "سكاي نيوز عربية": "حققت عددا كبيرا من الألقاب الإفريقية والدولية والعالمية، مثل ‎الميدالية الذهبية بالبطولة الإفريقية في الجزائر، والميدالية الذهبية ببطولة التصنيف العالمي بروما، و‎الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العسكرية السابعة بالصين".
 
كما نجح في تحقيق ‎الميدالية الذهبية فى دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب، و‎الميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب تحت 23 سنة، واقتناص لقب أفضل لاعب في عام 2019 من الاتحاد الدولي للمصارعة.
 
وأورد الرياضي المصري: "حصلت على ‎الميدالية الذهبية في بطولة أوليغ كارفيف بيلاروسيا، والميدالية الذهبية في بطولة البحر المتوسط (كأس أفضل لاعب في البطولة)، و‎الميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للكبار، والميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا للشباب، والميدالية الذهبية في بطولة العالم للشباب، والميدالية الذهبية في بطولة إفريقيا بالجزائر 2015، والميدالية الذهبية فى بطولة إفريقيا للكبار (مصر)، إضافة إلى الميدالية الفضية في بطولة العالم".
 
وتعول مصر على البطل العالمي كيشو غي تحقيق ميدالية ذهبية، التي سبق أن حققها البطل المصري كرم جابر حين حصل على الميدالية الذهبية في أوليمبياد أثينا عام 2004 في لعبة المصارعة لوزن 96 كيلوغراما.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout