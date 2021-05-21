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تايكواندو: لجنة المدربين تجتمع بحضور رئيس الاتحاد الدكتور ظريفة

21
MAY
2021
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اجتمعت لجنة المدربين في الاتحاد اللبناني للتايكواندو  في مركز "تشامبيونز ايليت"  (Champions Elite) في رومية بدعوة من رئيس لجنة المدربين  الغراند ماستر ألان نجم وبحضور رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة. افتتح الاجتماع بكلمة ترحيبية من نجم شاكراً رئيس الاتحاد على كل المبادرات والمواقف الايجابية التي اتخذت تجاه جميع الاندية ولعبة التايكواندو بشكل عام ومنها الدورات  التدريبية الدولية للمدربين "عن بعد" عبر تطبيق "زوم"(مستوى اول ومستوى ثان)  وتقديم المساعدات اللازمة للأندية المتضرّرة من جراء انفجار مرفأ بيروت حيث قام بحملة عالمية من خلال المجتمع الدولي للتايكواندو والاتحاد الدولي للتايكواندو لدعم اندية بيروت المتضررة متمنياً له المزيد من النجاحات والازدهار.  وتمحور الاجتماع حول  عدة بنود ابرزها اطلاق "ورشة عمل" لجنة المدربين بعد التوقف القسري في  البلاد وطرح موضوع الدعوة الموجهة الى لبنان من قبل الاتحاد العربي للتايكواندو  لاقامة  الدورة الدولية لمدربي التايكواندو عبر تطبيق "زوم" من ٢١ الى ٢٥ ايار الجاري  حيث طرح رئيس الاتحاد اللبناني للتايكوندو اهمية هذه الدورة وايجابياتها  على الصعيد التقني لرفع وصقل المهارات الفنية في اللعبة. ووافق جميع الحاضرين على المشاركة في هذه الدورة. كما تحدث الرئيس عن بطولة آسيا واهمية هذا الحدث الذي سيقام لأول مرة في لبنان في شهر حزيران المقبل شارحا عدة نقاط مهمة بالاضافة الى اقامة  "بطولة بيروت المفتوحة " الشهر المقبل ايضاً حيث شجع جميع الاندية على المشاركة في هذه البطولة لما لها  من افادة على عائلة اللعبة .
 
ثم طرحت الاسئلة حول مواضيع عدة وقد تمت الاجابة عليها بالتفصيل من قبل رئيس الاتحاد.
 
يشار الى ان لجنة المدربين في اتحاد التايكواندو مؤلفة من: الغراند ماستر ألان نجم(رئيساً)،الغراند ماستر نستير عون(نائباً للرئيس)،الغراند ماستر ايلي نجم(مقرراً)،الماسترز عند عمسي وجوزيف المعلوف وطارق ابو عمر وعلي الحاج وستيفن خطار(اعضاء).
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