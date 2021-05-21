سلة: أكاديمية "أطلس" في تصفيات بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الثلاثيات

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استضافت أكاديمية أطلس ،على ملاعب مدرسة راهبات القلبين الأقدسين في زحلة، مرحلة تصفيات "بطولة تحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثية لأكاديميات كرة السلة" من تنظيم شركة "سبورتس مانيا" وموافقة الاتحاد اللبناني لكرة السلة بحضور رئيس نادي اطلس رشيد فرح ولاعب نادي بيروت ايلي شمعون.

وشكر فرح الشركة المنظمة لهذا النشاط الذي يسلط الضوء على الناشئين وتكمن اهمية هذه المسابقات في التركيز على هذه الفئات العمرية لبناء مستقبل واعد لكرة السلة.

ومن جهته، شكر المدرب أنطوني سيدي شركة "سبورتس مانيا" على تنظيمها هذا الحدث واكد على حماس اللاعبين للمشاركة في هذا النشاط وفي بطولة لبنان للفئات العمرية التي سينظمها الاتحاد اللبناني لكرة السلة لاحقاً.

ثم تبارى المشاركون في جوّ حماسي وجاءت نتائج الفائزين في المركز الاول لتحدي المهارات على الشكل التالي:

شربل شحاده (دون ١٢ سنة)، غبريال قاصوف (دون ١٤ سنة)، ايليو سماحة (دون ١٦ سنة) وايلي حنا (دون ١٨ سنة).

اما في تسديد الرميات الثلاثية، فقد فاز كل من غبريال قاصوف (دون ١٤ سنة)، جورج مطر (دون ١٦ سنة) وايلي حنا (دون ١٨ سنة).

وقد تأهل صاحبا المركز الأول والثاني عن كل فئة عمرية إلى بطولة لبنان العامّة لتحدي المهارات الفنية وتسديد الرميات الثلاثيّة التي ستقام أواخر شهر حزيران المقبل.