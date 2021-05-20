مقررات الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية: اطلاق الموسم الأحد المقبل

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عقدت الهيئة الإدارية للإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية إجتماعها الدوري لسنة 2021 في جل الديب بحضوررئيس الاتحاد فاتشه زادوريان وكافة الأعضاء.

إفتتح الرئيس الإجتماع مهنئاً بحلول عيد الفطر المبارك ، وشكر مبادرة وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان كيفوركيان لتنشيط الحياة الرياضية بمختلف انواعها في ظل وباء "كورونا" ودعمها للاتحاد من خلال 100 عينّة "فحص سريع" (رابيد تيست) . ثم انتقل المجتمعون إلى دراسة جدول الأعمال بعد المصادقة على محضر الإجتماع السابق، وتم اتخاذ المقررات التالية:

1- تهنئة اللبنانيين والرياضيين وأسرة الدراجات الهوائية بحلول عيد الفطر المبارك متمنين أن يعيده الله على وطننا الحبيب ورياضييه باليمن والخير والبركات.

2- دعوة الأندية المنتسبة الى الاتحاد والهواة للمشاركة في سباق "كأس رفيق خليفة " الذي ينظمه نادي عمشيت يوم الاحد المقبل الواقع فيه 23 ايار الجاري تحت اشراف الاتحاد واجراء فحوصات الرابيد تيست يوم السبت في 22 ايار الجاري.

3- تحديد مواعيد بطولات الطرق والماونتن بايك للعام الجاري في شهري تموز وآب المقبلين.

4- متابعة موضوع المساهمة المالية مع وزارة الشباب والرياضة.

5- ترشيح امينة السر العام اردا زيتونليان لانتخابات مندوبي آسيا في الجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

6- التنويه بالمشاركين في المحاضرة التي القاها رئيس الاتحاد زادوريان والتي نظمها المركز العربي للدراجات برعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات.