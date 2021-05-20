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مقررات الاتحاد اللبناني للدراجات الهوائية: اطلاق الموسم الأحد المقبل

20
MAY
2021
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عقدت الهيئة الإدارية للإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية إجتماعها الدوري لسنة 2021 في جل الديب بحضوررئيس الاتحاد فاتشه زادوريان وكافة الأعضاء. 
إفتتح الرئيس الإجتماع مهنئاً بحلول عيد الفطر المبارك ، وشكر مبادرة وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان كيفوركيان لتنشيط الحياة الرياضية بمختلف انواعها في ظل وباء "كورونا" ودعمها للاتحاد من خلال 100 عينّة "فحص سريع" (رابيد تيست) . ثم انتقل المجتمعون إلى دراسة جدول الأعمال بعد المصادقة على محضر الإجتماع السابق، وتم اتخاذ المقررات التالية:
1- تهنئة اللبنانيين والرياضيين وأسرة الدراجات الهوائية بحلول عيد الفطر المبارك متمنين  أن يعيده الله على وطننا الحبيب ورياضييه باليمن والخير والبركات. 
2- دعوة الأندية المنتسبة الى الاتحاد  والهواة للمشاركة في سباق "كأس رفيق خليفة " الذي ينظمه نادي عمشيت يوم الاحد المقبل الواقع  فيه 23 ايار الجاري  تحت اشراف الاتحاد واجراء فحوصات الرابيد تيست يوم السبت في 22 ايار الجاري.
3- تحديد مواعيد بطولات الطرق والماونتن بايك  للعام الجاري  في شهري تموز وآب المقبلين. 
4- متابعة موضوع المساهمة المالية مع وزارة الشباب والرياضة. 
5- ترشيح امينة السر العام اردا زيتونليان لانتخابات مندوبي آسيا في  الجمعية  العمومية للاتحاد الدولي.
6- التنويه بالمشاركين في المحاضرة التي القاها رئيس الاتحاد زادوريان والتي نظمها المركز العربي للدراجات برعاية الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات.
 
 
                        
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