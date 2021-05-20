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بعثة الاتحاد اللبناني للتايكواندو الى الأردن للمشاركة في تصفيات أولمبياد طوكيو

20
MAY
2021
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غادرت بعثة الاتحاد اللبناني للتايكواندو الى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في طوكيو(اليابان) الصيف المقبل.وتضم البعثة:
 
رئيس الاتحاد الدكتور حبيب ظريفة(رئيساً)،رالف حرب(مديراً للمنتخبات الوطنية)،مارك أراكيلوس(مدرباً)،باتريك شويري(معالجاً فيزيائياً)،فاليريا جليكيان(عضو اللجنة الاعلامية في الاتحاد ) واللاعبين  مارك خليفة (  تحت الـ٥٨ كلغ)،راي الراعي (فوق الـ٨٠ كلغ)،مارييلا بو حبيب  (تحت ال٤٩ كلغ) وليتيسيا عون (تحت الـ٥٧ كلغ).
 
وسيلتحق الدكتور ظريفة بالبعثة لاحقاً لمواكبة المنتخب اللبناني في التصفيات الهامة.وسبق للاتحاد اللبناني للعبة أن اجرى تصفيات داخلية بهدف اختيار اللاعبين واللاعبات  للمشاركة في التصفيات الأولمبية  الذين انخرطوا في تدريبات يومية مكثفة استعداداً للتصفيات  بمواكبة من رئيس واعضاء اتحاد التايكواندو.
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