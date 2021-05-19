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مقرّرات الإتحاد اللبناني لكرة الطاولة

19
MAY
2021
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صدر عن الهيئة الإدارية للإتحاد اللبناني لكرة الطاولة المقرّرات التالية:
- دعم صندوق كل محافظة بمليون ليرة لبنانيّة.
- إعادة إعتماد 25% من نقاط اللاعبين والعودة عن قرار تصفير النقاط وذلك بعد عودة الإتحاد الدولي للعبة عن قراره وعدم حسم عدد كبير من النقاط كون عدد الدورات قلَّ كثيرا" بسبب جائحة كورونا.
- إعتماد نقاط اللاعبين في مباريات الفرق وقد أُرسلت التفاصيل  في تعاميم إلى الأندية.
- تسمية عضو الإتحاد المهندسة ريتا بصيبص لمتابعة برنامج تطوير اللعبة مع الإتحاد الدولي.
- تعيين الحكّام العامين ربيع الملّ (محافظة الشمال) – عماد مرعب (جبل لبنان) – مصطفى الدقدوقي (بيروت) – غدير سبيتي (الجنوب والنبطية) للإشراف مع لجان المناطق على بطولة المحافظات لفرق الرجال درجة ثانية.
- تذكير الأندية بوجوب دفع بدلات الإشتراك عن العام 2021 كما بوجوب اعتماد اللّباس الرياضي الموحّد للفرق أثناء بطولة الدرجة الثانية.
- دعوة اللاعبات جينيفر خيّاط (شاريتيه دار النور) – ليا عساف (الندوة القماطية) – مارغريتا الجلخ (الرياضي بعبدا) – سيفان سكمجيان (هومنتمن) واللاعبين غالب فحص (الرياضي غزير) – حسن شبيب (الجنوب تول) – ألكس درزي (هومنتمن بيروت) – محمد منتش (البراعم النبطية) لإجراء تصنيف لإختيار لاعبَين اثنين ولاعبتَين منهم للإلتحاق بتمارين المنتخب عن فئة تحت 21 سنة وذلك في نادي المون لاسال يوم السبت 22 أيار الجاري الساعة الواحدة ظهرا".
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