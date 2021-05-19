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رونالدو يوجه رسالة قوية إلى مبابي وهالاند

19
MAY
2021
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سيطر كريستيانو رونالدو، إلى جانب ليونيل ميسي، على كرة القدم العالمية لمدة عقد، وبناء على هذه التجربة، قدم البرتغالي النصيحة لكيليان مبابي، وإيرلينغ هالاند.
 
وأبدى رونالدو رأيه في التنافس بين الفرنسي مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، والنرويجي هالاند، نجم بوروسيا دورتموند، اللذين قد يخلفا التنافس الثابت بين الأرجنتيني ميسي والنجم البرتغالي رونالدو.
 
وعن رأيه في الأفضل بين مبابي وهالاند، قال رونالدو في تصريحات نقلها موقع le10sport الفرنسي: "من الصعب اختيار لاعب واحد فقط للقول إنه سيكون الأفضل، لكنني أعتقد أنه من المثير رؤية هذا الجيل الجديد من اللاعبين الشباب، مثل هالاند ومبابي".
 
وأضاف: "يمكن لبعض اللاعبين أن يحظوا بموسم أو موسمين رائعين، اللاعبون الرائعون حقا هم من يستمرون في القيام بذلك موسما بعد موسم".
 
وختم: "ليس من السهل القيام بذلك، حيث يتطلب ذلك الكثير من العمل والالتزام".
 
وكان رونالدو أحد أكثر اللاعبين تأثيرا على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، مع حصوله على الكرة الذهبية 5 مرات والعديد من ألقاب دوري أبطال أوروبا، فهو أحد أكثر اللاعبين تكريما في التاريخ.
 
وجعل التنافس بين رونالدو وميسي جيلا كاملا من المتابعين يحلمون الآن بالسير على خطاهما.
روسيا اليوم
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