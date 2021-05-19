بطولة عادل حكيم الدولية المفتوحة للقدامى في كرة الطاولة ستقام في تشرين الاول

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تحت اشراف الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة،تنظّم"روك برودكشن" وبالتعاون مع "ايجي سبورت" "بطولة عادل حكيم الدولية الرابعة المفتوحة للقدامى في كرة الطاولة" في 15 و16 و17 تشرين الأول المقبل في نادي غزير.والفئات العمرية المعتمدة في البطولة هي:30-39 سنة،40-49 سنة،50-59 سنة،60-69 سنة،70 سنة وما فوق.....

والبطولة مخصصة لفردي الرجال وزوجي الرجال وفرق الرجال .وحدّد رسم المشاركة بماية وخمسين الف ليرة لبنانية كما حدّدت آخر مهلة للتسجيل في 15 ايلول المقبل .وسُمّي المصري المهندس خالد الصالحي(رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة الطاولة ) المندوب الفني للبطولة واللاعب الدولي وحامل لقب كأس لبنان في كرة الطاولة لعام 2018 روك حكيم مديراً لها .ويقول حكيم"لقد بدأنا التحضيرات على كافة الأصعدة للبطولة التي تعني لي الكثير خاصة انها تحمل اسم والدي الراحل الحبيب عادل .

وآمل مشاركة كثيفة لبنانية وعربية واجنبية واود ان اشكر الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة لاشرافه على الدورة وكل من سيساهم في انجاحها على غرار النسخات الثلاث السابقة وسيتم الاعلان عن اللجنة المنظمة لاحقاً .واود أن اشير الى أن حفلي الافتتاح والاختتام سيكونان مميزين على عدة اصعدة .

ولا بد لي من الاشارة الى أننا سنعقد مؤتمراً صحافياً سيحدّد موعده لاحقاً للاعلان رسمياً عن الدورة بحضور الفاعليات الرياضية واتحاد كرة الطاولة ومدعوين خاصين ورجال الصحافة والاعلام.وفي الختام لا بد لي من تهنئة المهندس خالد الصالحي لانتخابه رئيساً للاتحاد الافريقي لولاية ثالثة وبالتزكية ".

هذا وتتم عملية التسجيل على احد البريدين الالكترونيين التاليين:

khsalhy@gmail.com

rock.h.hakim@gmail.com