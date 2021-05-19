«فيفا» يناقش مقترحاً سعودياً بإقامة كأس العالم كل عامين

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أدرج «كونغرس» الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) المقترح المقدَّم من الاتحاد السعودي لكرة القدم والذي يشير إلى إقامة كأس العالم للكبار وكأس العالم للسيدات كل عامين بدلاً من إقامتهما كل أربعة أعوام.

وتضمن مقترح الاتحاد السعودي لكرة القدم طلب دراسة جدوى حول إمكانية إقامة كأس العالم للكبار وكأس العالم للسيدات كل عامين بدلاً من أربعة أعوام وأثر ذلك.

وسيتم عقد اجتماع كونغرس «فيفا» يوم الجمعة المقبل، حيث سيتم التصويت على المقترحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء: الاتحاد السعودي لكرة القدم، واقتراح من اتحاد كرة القدم في جامايكا يطلب فيه إعداد مفهوم لمسابقة كرة القدم النسائية العالمية، والمقترح المقدم من اتحاد ليبيريا لمستقبل مسابقات الشباب في «فيفا».