النادي اللبناني للسيارات والسياحة ينظّم السباق الأول لمركبات الدفع الرباعي

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في اطار تنفيذ روزنامته السنوية للرياضة الميكانيكية لعام 2021 ،ينظّم النادي اللبناني للسيارات والسياحة "السباق الأول لمركبات الدفع الرباعي 4x4)) للسرعة في لبنان "

LingLong 1st 4x4 Speed of Lebanon” “ الأحد المقبل الواقع فيه 23 ايار الجاري في عيون السيمان(كفردبيان) برعاية اطارات "لينغ لونغ".وانطلقت عملية تسجيل المشاركين في مكتب الراليات التابع للنادي المنظّم في الكسليك وحدّدت آخر مهلة للتسجيل عند الساعة الثانية عشرة من ظهر الجمعة 21 أيار الجاري على ان يعمّم النادي المنظّم أسماء المشاركين في السباق ومركباتهم عند الساعة الثالثة من بعد ظهر السبت 22 الجاري.