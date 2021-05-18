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وليامز تستشيط غضبا بعد حصولها على عقوبة مثيرة للجدل: "لا يمكنني التدخل في مشيئة الرب"

18
MAY
2021
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استشاطت فينوس وليامز غضبا، بعد أن تسببت رياح شديدة في حصولها على عقوبة مثيرة للجدل في خسارتها أمام آنا شميدلوفا في بطولة إيميليا-رومانيا المفتوحة بمدينة بارما، يوم الاثنين.
 
وبعد فوزها بالمجموعة الأولى 7-5 رغم تأخرها 5-2 بدأت فينوس، البالغة 40 عاما، تفقد السيطرة على المباراة، بعد أن أجبرتها رياح شديدة على أخذ وقت طويل قبل تسديد ضربة الإرسال، لتدخل في مواجهة مع الحكم.
 
وقالت فينوس للحكم بعد تأخرها 4-1 في المجموعة الثانية: "لا يمكنني التدخل في مشيئة الرب".
 
وتابعت:"كل ما أقوله إن الرياح شديدة ولا يمكنني فعل أي شيء حيال ذلك".
 
وأضافت المصنفة الأولى على العالم سابقا، وهي تشير بيدها للسماء قبل أن تعود للخط الخلفي وتوجه كلامها للحكم: "لا أستطيع التدخل في مشيئة الرب. تحدث إليه".
 
وفقدت فينوس أعصابها لتستمر في ارتكاب الأخطاء السهلة، رغم صحوتها لفترة وجيزة في المجموعة الحاسمة.
 
وحققت شميدلوفا انتصارها الرابع على التوالي على اللاعبة الأمريكية بعد ساعتين و39 دقيقة بواقع 5-7 و6-2 و6-2.
 
وبينما ستحاول فينوس نسيان هذا اليوم حيث لا تزال تسعى لتحقيق فوزها الأول على الملاعب الرملية هذا الموسم، فإن شقيقتها الصغرى، المصنفة الأولى، سيرينا، تقدمت بعد الفوز على اللاعبة الشابة ليزا بيجاتو الصاعدة من التصفيات 6-3 و6-2.
Reuters
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