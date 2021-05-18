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الشرطة الفرنسية تنقذ نيمار من مختل نفسيا

18
MAY
2021
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كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الاثنين، أن الشرطة الفرنسية أنقذت البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان، من محاولة اقتحام منزله من قبل شخص غريب تبين لاحقا أنه مختل نفسيا.
 
وقالت الصحيفة أنه تم القبض على هذا الشخص، وتبين أنه لا يتمتع بكامل أهليته العقلية، قبل أن يتم إيداعه في مستشفى للأمراض النفسية.
 
وحاول الشخص الغريب اقتحام فيلا نيمار الواقعة في بلدة لا سيل سان كلاود، عبر تسلق السور المحيط بها، عند الساعة 1:30 فجر الأحد، قبل أن يتم رصده من قبل آمن منزل اللاعب البرازيلي.
 
وتمكن الدخيل من الاقتراب على بعد أمتار قليلة من الباب الأمامي لفيلا نيمار، قبل أن يتم القبض عليه.
 
وبرر هذا الشخص تصرفه، بأنه كان يحاول نقل "رسائل دينية" إلى اللاعب البرازيلي.
 
ويلعب نيمار في صفوف بي إس جي، منذ صيف 2017، وقام مؤخرا بتمديد تعاقده لثلاثة مواسم إضافية، حتى صيف 2025.
روسيا اليوم
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