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محرز يتحدث عن الكرة الذهبية.. ومصيره مع مانشستر سيتي

18
MAY
2021
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بعد أشهر من التألق اللافت، تحدث النجم الجزائري رياض محرز عن إمكانية فوزه بالكرة الذهبية، وعن مستقبله مع مانشستر سيتي.
 
وفي مقابلة مع موقع "آر أم سي" الفرنسي، أكد محرز أنه سعيد جدا في مانشستر سيتي، ولا يفكر أبدا بالانتقال.
 
وقال محرز البالغ من العمر 30 عاما: "لا أريد العودة إلى فرنسا، أريد أن أنهي مشواري هنا في إنجلترا وفي مانشستر سيتي. هذا ما أفكر فيه حاليا".
 
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يبدي فيها محرز التزامه التام مع "السيتيزينز"، والتي تأتي بعد إثبات مكانته مع الفريق هذا الموسم، حيث أصبح النجم الجزائري عنصرا أساسيا في نجاحات الفريق الكبيرة.
 
كما تحدث محرز عن جائزة الكرة الذهبية، التي رشحه لها العديد بعد قيادته مانشستر سيتي لنهائي دوري أبطال أوروبا.
 
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وقال الدولي الجزائري: "لن أبالغ وأقول إنني أفكر بالكرة الذهبية. أنا لست هنا كي أتخيل نفسي حاملا الكرة الذهبية بالمستقبل. تركيزي فقط على نهائي دوري أبطال أوروبا".
 
وأصبح محرز النجم الأول لمانشستر سيتي بدوري الأبطال، بعد تسجيله 3 أهداف في مباراتين، أمام باريس سان جرمان، في نصف النهائي.
 
ويواجه محرز وزملائه في مانشستر سيتي، الخصم الإنجليزي تشلسي في نهائي دوري الأبطال يوم 29 من الشهر الجاري.
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