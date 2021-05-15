بعد تصريحات "ماما ماريا".. وكيل رونالدو يحسم مسألة "العودة"

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بعدما أكدت ماريا دولوريس أفيرو، والدة النجم كريستيانو رونالدو، إنها ستسعى لإعادته إلى ناديه الأول سبورتينغ لشبونة خرج مدير أعمال النجم البرتغالي بتصريح حاسم يضع النقاط على الحروف.

وينتهي عقد رونالدو، 36 عاما، الحالي مع يوفنتوس الإيطالي بعد عام، لكن ترددت أحاديث كثيرة عن إمكانية عودته هذا الصيف إلى سبورتينغ لشبونة الذي بدأ في صفوفه مسيرته الكروية على المستوى الأول.

وبعد فوز سبورتينغ، الثلاثاء الماضي، بلقب الدوري البرتغالي للمرة الأولى منذ 2002، قالت والدة رونالدو "في العام المقبل سيلعب (رونالدو) في سبورتينغ".

لكن مدير الأعمال جورجي مينديس استبعد تماما عودة "الدون" إلى نادي طفولته.

ونقلت صحيفة "ريكورد" البرتغالية عن وكيل أعمال رونالدو قوله "كريستيانو فخور جدا بفوز سبورتينغ بلقب الدوري وهو ما تحدث عنه علنا.

"لكن مسيرته الاحترافية في الوقت الحالي بعيدة عن البرتغال"، بحسب ما نقلت "رويترز"، دون أن تعطي إضافات أخرى على لسانه.

وقبل آخر جولتين من الموسم يتصدر رونالدو قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 28 هدفا، رغم أن فريقه يوفنتوس ربما يفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسيلتقي يوفنتوس مع ضيفه إنتر ميلانو، بطل الموسم الحالي، في وقت لاحق السبت.