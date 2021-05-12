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مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز

12
MAY
2021
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توج مانشستر سيتي بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة في أربعة مواسم قبل ثلاث مباريات من النهاية بعد خسارة مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني 2 - 1 على ملعبه أمام ليستر سيتي، اليوم الثلاثاء.

ويتفوق فريق المدرب بيب غوارديولا، الذي أهدر فرصة حسم اللقب بخسارته 2 - 1 أمام تشيلسي، يوم السبت الماضي، بعشر نقاط على يونايتد الذي تتبقى له أيضاً ثلاث مباريات.

وهذا ثالث لقب للدوري الممتاز يحققه غوارديولا مع سيتي في خمسة مواسم في قيادة الفريق واللقب المحلي الثامن للنادي.وقال غوارديولا في إشارة إلى تداعيات وباء «كوفيد - 19» التي تسببت في إقامة المباريات خلف أبواب مغلقة «هذا الموسم وهذا اللقب يختلف عن أي لقب آخر... كان هذا أصعب لقب... سنتذكر دوماً هذا الموسم بسبب الطريقة التي فزنا فيها في النهاية... أشعر بالفخر الشديد لتدريب هذه المجموعة من اللاعبين».

وأضاف «إنهاء هذا الموسم مع كل القيود والصعوبات التي واجهناها واللعب بثبات المستوى كان أمراً رائعاً»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

ورغم الهزيمة على ملعبه أمام تشيلسي مطلع الأسبوع استمتع سيتي بانتفاضة رائعة هذا الموسم بعد أن جمع 12 نقطة فقط من أول ثماني مباريات في أسوأ بداية للفريق منذ موسم 2008 - 2009 ومن وقتها سار كتفاً بكتف مع جميع منافسيه وبعد وصوله لقمة مستواه لم يتراجع أبداً.

وبعد الخسارة أمام مضيفه توتنهام في نوفمبر (تشرين الثاني) فاز الفريق في 22 من 27 مباراة تالية من بينها 15 انتصاراً متتالياً.

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