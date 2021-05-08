قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الهيئة الحاكمة لكرة القدم في أوروبا، إن تسعة من الأندية الـ12 المؤسسة التي شكلت بطولة "الدوري السوبر" الانفصالية، أعادت الالتزام بمسابقات الأندية والمنتخبات الأوروبية.

في بيان صحفي صدر الجمعة، ذكر اليويفا أن أرسنال وميلان وتشيلسي وأتلتيكو مدريد وإنتر ميلان وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، قد أقروا وقبلوا أن "مشروع الدوري السوبر كان خطأ واعتذروا للجماهير. والجمعيات الوطنية والبطولات الوطنية والأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقوبات مالية على الفرق التسعة. وبشكل جماعي، ستتبرع الفرق بـ 15 مليون يورو للجمعيات الخيرية وستتنازل عن خمسة بالمائة من الإيرادات التي كانت ستحصل عليها من المسابقات.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن الأندية وافقت على دفع غرامة تصل إلى 100 مليون يورو إذا خالفوا التزاماتهم في الاتحاد.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر تشيفرين، في البيان: "أدركت هذه الأندية أخطاءها بسرعة واتخذت إجراءات لإثبات ندمها... لا يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة للأندية التي لا تزال تشارك في ما يسمى بـ" الدوري السوبر"، وسوف يتعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مع تلك الأندية لاحقًا".

وما تزال الأندية الثلاثة المؤسسة للدوري السوبر، وهي برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد، في خلاف مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.