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سلة: بيبلوس، بعلبك، زحلة وبيروت إلى نهائيات بطولة الجالية اللبنانية بالامارات

7
MAY
2021
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استكملت بطولة الجالية اللبنانية بكرة السلة في الامارات العربية المتحدة من تنظيم " سبورتس مانيا - دبي" وتحت إشراف مجلس دبي الرياضي  والاتحاد الاماراتي في كرة السلة.
 
هذه البطولة هي الأولى من نوعها في الامارات حيث تجمع ثمانية فرق مؤلفة من لاعبين لبنانين مغتربين في الامارات. 
 
وفي ما يلي نتائج مباريات دور ربع النهائي: فاز فريق بعلبك على فريق طرابلس في مباراة حماسية وكان أفضل لاعب في المباراة محمد عطّار. في المباراة الثانية فاز فريق بيبلوس على فريق صور وكان ويل بشارة الأفضل في اللقاء. أما في المباراة الثالثة فقد حقق فريق زحلة فوزه الرابع على التوالي في البطولة على حساب فريق جونيه وكان أفضل لاعب كريم طباجا. واختتمت المباريات ربع النهائية الأخيرة بفوز فريق بيروت على فريق صيدا ونال جوني نمر جائزة أفضل لاعب.
 
وسيواجه فريق بيبلوس في النصف نهائي فريق بعلبك ومن الجهة الثانية يواجه زحلة فريق بيروت.
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