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تختتم السبت 8 أيار الجاري دورة دراسة المدربين في الكرة الطائرة الشاطئية التي ينظمها اتحاد الكرة الطائرة على دفعتين على ملاعب "بي .في.بي"(نهر ابراهيم –زيتون) بمشاركة اكثر من تسعين مشارك (ذكور واناث).

وسيتقّدم الحضور في اليوم الختامي رئيس الاتحاد وليد القاصوف وأعضاء الاتحاد واعضاء لجنة الكرة الطائرة الشاطئية .يحاضر في الدورة رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية اللاعب الدولي السابق ايلي أبي شديد والمدرب الوطني ايلي النار والحكم الدولي جوني اللقّيس في ظل اجراءات صارمة للوقاية من وباء "كورونا".

وبعدما خضعت الدفعة الأولى من المشاركين ( العدد الاجمالي للمشاركين بلغ 95) لدورة الدراسة منذ اسبوعين بحضور أمين عام الاتحاد عصام أبو جودة والمدير التنفيذي للاتحاد اميل جبور وعضو لجنة الكرة الشاطئية منير شاهين ،ستنخرط الدفعة الثانية في الدورة السبت وسيخضع المشاركون فيها الى امتحان خطي على غرار الدفعة الأولى.

البرنامج

وعمّم الاتحاد برنامج اليوم الأخير كالآتي:

*الساعة 9.00-9.30- وصول المشاركين بالدراسة وتسجيل الحضور

*9.30-12.30- دراسة التدريب - الدفعة الثانية

*12.30-13.00-الاختبار الخطي

*13.00-13.15-استراحة

*13.15-14.00-المباريات الاستعراضية للمنتخب الوطني- سيدات ورجال

*14.20-النشيد الوطني اللبناني

*14.25-كلمة رئيس الاتحاد وليد القاصوف

*14.30-تكريم المشرف والمدرب والثنائي اللبناني الذي شارك في جولة قطر ضمن الدوري العالمي للكرة الطائرة الشاطئية واحتل لبنان المركز التاسع من بين 32 فريق.

*14.40-توزيع شهادات المشاركة على جميع المشاركين وشهادات النجاح على الناجحين في دورة الدراسة.