living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بحضور القاصوف وأركان اتحاد الكرة الطائرة دورة دراسة مدربي"الطائرة الشاطئية" تختتم السبت ومباريات استعراضية

7
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تختتم السبت 8 أيار الجاري دورة دراسة المدربين في الكرة الطائرة الشاطئية التي ينظمها اتحاد الكرة الطائرة على دفعتين على ملاعب "بي .في.بي"(نهر ابراهيم –زيتون) بمشاركة اكثر من تسعين مشارك (ذكور واناث).
 
وسيتقّدم الحضور في  اليوم الختامي رئيس الاتحاد وليد القاصوف وأعضاء الاتحاد واعضاء لجنة الكرة الطائرة الشاطئية .يحاضر في الدورة رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية اللاعب الدولي السابق  ايلي أبي شديد والمدرب الوطني ايلي النار والحكم الدولي جوني اللقّيس في ظل اجراءات صارمة للوقاية من وباء "كورونا".
 
وبعدما خضعت الدفعة الأولى من المشاركين ( العدد الاجمالي للمشاركين بلغ 95)  لدورة الدراسة منذ اسبوعين بحضور أمين عام الاتحاد عصام أبو جودة والمدير التنفيذي للاتحاد اميل جبور وعضو لجنة الكرة الشاطئية منير شاهين ،ستنخرط  الدفعة الثانية في الدورة السبت  وسيخضع المشاركون فيها الى امتحان خطي على غرار الدفعة الأولى.
 
البرنامج
وعمّم الاتحاد برنامج اليوم الأخير كالآتي:
*الساعة 9.00-9.30- وصول المشاركين بالدراسة وتسجيل الحضور
*9.30-12.30- دراسة التدريب - الدفعة  الثانية
*12.30-13.00-الاختبار الخطي
*13.00-13.15-استراحة 
*13.15-14.00-المباريات الاستعراضية للمنتخب الوطني- سيدات ورجال 
*14.20-النشيد الوطني اللبناني
*14.25-كلمة رئيس الاتحاد وليد القاصوف
*14.30-تكريم المشرف والمدرب والثنائي اللبناني الذي شارك في  جولة قطر ضمن الدوري العالمي للكرة الطائرة الشاطئية واحتل لبنان المركز التاسع من بين 32 فريق.
*14.40-توزيع شهادات المشاركة على جميع المشاركين وشهادات النجاح على الناجحين في دورة الدراسة. 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout