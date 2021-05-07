جمباز: بعثة نادي Gymbo شاركت ببطولة صربيا وريتا نصرالله وصيفة في الترتيب العام

A + A -

شاركت بعثة نادي Gymbo، ببطولة صربيا "RITAM CUP 2021"، التي أُقيمت فعالياتها في العاصمة بلغراد.

وفي ما يلي اسماء اللاعبات اللبنانيات اللواتي شاركن في البطولة ا: أليسيا صادق، بريسيلا ستيتيه، ياسمينا مارديني ورينا نصرالله.

وفازت المتسابقة رينا نصرالله بالمركز الأول (Ball)، واحتلت المركز الثاني بالترتيب العام من المسابقة.

الجدير ذكره، أن مشاركة بعثة نادي Gymbo، كانت بمثابة تحضير لكل من المتسابقتين أليسيا صادق وبريسيلا ستيتيه، اللتين ستشاركان ببطولة كأس العالم للجمباز الايقاعي ، والتي ستُقام فعالياتها في باكو- أذربيجان الشهر الجاري .