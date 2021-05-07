living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد "الضحكات المستفزة".. أول تعليق من هازارد

7
MAY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قدّم الدولي البلجيكي إدين هازارد، الخميس، اعتذاره من جماهير ريال مدريد الاسباني بعد أن ظهر وهو يبتسم في أعقاب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم امام ناديه السابق تشلسي الإنجليزي، ما أدى الى موجة غضب من مشجعي الملكي.
 
وظهر هازارد وهو يتحدث مع زملائه السابقين والابتسامة على وجهه بعد خسارة ريال مدريد بهدفين نظيفين في لندن الأربعاء و3-1 في مجموع المباراتين.
 
وكتب في خاصية الـ"ستوري" عبر إنستغرام: "أنا آسف جدًا. لقد قرأت العديد من الآراء عني اليوم ولم تكن في نيتي الإساءة لجماهير ريال مدريد".
 
وتابع ابن الـ30 عامًا: "كان حلمي دائمًا اللعب لريال مدريد وجئت إلى هنا للفوز".
 
ويستضيف ريال الذي يحتل ثاني ترتيب الليغا متخلفًا بنقطتين عن جاره اتلتيكو قبل 4 مراحل من النهاية، فريق إشبيلية الرابع نهاية الأسبوع في حين يحل المتصدر على برشلونة المتساوي مع الملكي في النقاط.
 
وتابع لاعب الجناح: "الموسم لم ينته بعد وسنقاتل سويًا من أجل الليغا".
 
انضم البلجيكي إلى ريال مدريد من تشلسي في العام 2019 مقابل 115 مليون يورو، إلا أنه خاض 40 مباراة فقط بسبب الإصابات المتكررة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout