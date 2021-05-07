بعد "الضحكات المستفزة".. أول تعليق من هازارد

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قدّم الدولي البلجيكي إدين هازارد، الخميس، اعتذاره من جماهير ريال مدريد الاسباني بعد أن ظهر وهو يبتسم في أعقاب خروج فريقه من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم امام ناديه السابق تشلسي الإنجليزي، ما أدى الى موجة غضب من مشجعي الملكي.

وظهر هازارد وهو يتحدث مع زملائه السابقين والابتسامة على وجهه بعد خسارة ريال مدريد بهدفين نظيفين في لندن الأربعاء و3-1 في مجموع المباراتين.

وكتب في خاصية الـ"ستوري" عبر إنستغرام: "أنا آسف جدًا. لقد قرأت العديد من الآراء عني اليوم ولم تكن في نيتي الإساءة لجماهير ريال مدريد".

وتابع ابن الـ30 عامًا: "كان حلمي دائمًا اللعب لريال مدريد وجئت إلى هنا للفوز".

ويستضيف ريال الذي يحتل ثاني ترتيب الليغا متخلفًا بنقطتين عن جاره اتلتيكو قبل 4 مراحل من النهاية، فريق إشبيلية الرابع نهاية الأسبوع في حين يحل المتصدر على برشلونة المتساوي مع الملكي في النقاط.

وتابع لاعب الجناح: "الموسم لم ينته بعد وسنقاتل سويًا من أجل الليغا".

انضم البلجيكي إلى ريال مدريد من تشلسي في العام 2019 مقابل 115 مليون يورو، إلا أنه خاض 40 مباراة فقط بسبب الإصابات المتكررة.