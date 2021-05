مسابقة "تحدّي الخطيب في كرة السلة" الفرنسي أريستايد في المركز الأول

A + A -

نظمت شركة "سبورتس مانيا - دبي" بالتعاون مع "تشامبس- دبي" تجربة جديدة من نوعها في كرة السلة أطلق عليها اسم “Beat The Khatib One on One Challenge”. هذا التحدي عبارة عن مباريات في كرة السلة (واحد على واحد) على ان يتحدى الفائز في البطولة اللاعب الأسطورة فادي الخطيب واحد أبرز اللاعبين في القارة الآسيوية على مر التاريخ في مباراة ختامية.

اقيمت المباريات على أرض ملعب "تشامبس "في الامارات العربية المتحدة بمشاركة ثلاثين لاعباً تحت اشراف الاتحاد الاماراتي لكرة السلة و"مجلس دبي الرياضي".

وقد جاءت النتائج على الشكل التالي:

- المركز الأول: الفرنسي ماندي آريستايد الذي حصل على جائزة نقدية بقيمة ثلاثة آلاف درهم وقسيمة شرائية من Under Armour بقيمة ثلاثة آلاف درهم.

- المركز الثاني: السنغالي مامادو نداي

- المركز الثالث: الفلسطيني جمال ميالي

- المركز الرابع: الايراني حميد معيني

وفي المباراة الختامية التي جرت بين فادي الخطيب وصاحب المركز الأول الفرنسي آريستايد فانتهت بفوز الخطيب (9-2).