إصابة فاران تعقّد الأمور.. هل يشارك راموس؟

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أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، أن مشاركة رافائيل فاران، مدافع ريال مدريد، أمام تشيلسي الأربعاء المقبل، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا باتت معقدة، بعد أن تعرض لإصابة مفاجئة، خلال مواجهة أوساسونا، أمس السبت، في الليجا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن فاران يعاني من انزعاجات في ساقه اليمنى، ومشاركته ضد تشيلسي تبدو معقدة الآن. وأشارت إلى أن المدرب زين الدين زيدان قد يضطر الآن إلى إعادة سيرجيو راموس إلى التشكيلة الأساسية، في وقت أقرب مما كان يرغب فيه.

ويأمل زيدان أن يكون فيدي فالفيردي متاحًا مرة أخرى أمام تشيلسي، حيث إن اللاعب الأوروجوياني تم اختباره، وجاءت النتيجة سلبية، يوم الأربعاء.

وسيخضع فالفيردي لاختبار جديد، اليوم الأحد، وإذا جاءت النتيجة سلبية مرة أخرى، سيسمح له بالانضمام إلى زملائه في الفريق.