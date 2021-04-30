living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أطلق بوغبا تسديدة صاروخية... فسقط حارس روما مُصاباً في "اليوروبا ليغ"

30
APRIL
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تسبب النجم الفرنسي بول بوغبا قائد خط وسط نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، بخروج الحارس الإسباني باو لوبيز حامي عرين روما الإيطالي مُصاباً، من المواجهة التي جمعت بينهما، الخميس، على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأرسل النجم الفرنسي بول بوغبا تسديدة صاروخية، من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الـ(25)، من عمر الشوط الأول، ليرتقي إليها الحارس الإسباني باو لوبيز، الذي تصدى لها بصعوبة بالغة، لكنه شعر بألم شديد في ذراعه، ما جعله يطلب تدخل الجهاز الطبي لنادي روما.

وتدخل الجهاز الطبي لنادي روما على وجه السرعة، حتى يعاين مدى إصابة الحارس باو لوبيز، الذي اشتكى من ألم حاد في كتفه اليسرى، ليوجه طبيب "ذئاب روما" تعليمات إلى الجهاز الفني، بضرورة إخراج حامي العرين الإسباني من المباراة.

لكن الحارس الإسباني باو لوبيز دخل في مجادلة كلامية مع الجهاز الطبي، وطلب منهم الاستمرار في خوض المباراة، وأشار بيده إلى مدربه بعدم دخول زميله بديلاً عنه، لكن الطبيب أمره بالخروج فوراً من اللقاء، والذهاب لإجراء الفحوصات الطبية.

وتواصلت معاناة نادي روما في الشوط الأول، بعد إصابة حارس مرماه الأساسي باو لوبيز، نتيجة إصابة لاعب الوسط الفرنسي جوردان فيرتو، وزميله المدافع ليوناردو سبينازولا، ما جعل الجهاز الفني لـ"ذئاب روما" يجد نفسه مجبراً لإجراء 3 تغييرات خلال 45 دقيقة فقط.

 
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout